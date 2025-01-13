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19:28, 13 января 2025Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» высказалась об отдыхе за границей

Участница «Уральских пельменей» Корнева назвала Россию лучшей страной мира
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева назвала Россию лучшей страной мира. Такое заявление она сделала, высказываясь в своем Telegram-канале об отдыхе за границей.

Артистка призналась, что во время каждого отпуска за границей начинает скучать по России. «Хочется домой, в свою страну, в которой все так удобно, так вкусно, климат мне подходящий. Да, пляжи, море, это все прекрасно, но недолго», — написала Корнева.

По словам участницы «Уральских пельменей», отдыхавшей в Таиланде, 13 января она улетает домой. «Все-таки комфорт в мелочах, которые есть именно там (в России — прим. «Ленты.ру»). Поверьте, много где была, — мы живем в лучшей стране», — заключила она.

Ранее сообщалось, что звезды «Уральских пельменей» рассказали о выступлениях в нетрезвом виде. Так, участники проекта Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин признались, что им случалось выходить на сцену в пьяном виде.

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