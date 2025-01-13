Звезда «Уральских пельменей» высказалась об отдыхе за границей

Участница «Уральских пельменей» Корнева назвала Россию лучшей страной мира

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева назвала Россию лучшей страной мира. Такое заявление она сделала, высказываясь в своем Telegram-канале об отдыхе за границей.

Артистка призналась, что во время каждого отпуска за границей начинает скучать по России. «Хочется домой, в свою страну, в которой все так удобно, так вкусно, климат мне подходящий. Да, пляжи, море, это все прекрасно, но недолго», — написала Корнева.

По словам участницы «Уральских пельменей», отдыхавшей в Таиланде, 13 января она улетает домой. «Все-таки комфорт в мелочах, которые есть именно там (в России — прим. «Ленты.ру»). Поверьте, много где была, — мы живем в лучшей стране», — заключила она.

Ранее сообщалось, что звезды «Уральских пельменей» рассказали о выступлениях в нетрезвом виде. Так, участники проекта Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин признались, что им случалось выходить на сцену в пьяном виде.