Звезды «Уральских пельменей» рассказали о выступлениях в нетрезвом виде

Ершов и Брекоткин из «Уральских пельменей» выходили на сцену в нетрезвом виде

Звезды популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени» рассказали о выступлениях в нетрезвом виде. Выпуск видео с артистами доступен на YouTube-канале «Пельмени Family».

Участники проекта Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин отметили, что им случалось выходить на сцену в нетрезвом виде. «Давным-давно [это было]. Как будто и не было уже такого», — высказался на эту тему артист коллектива Андрей Рожков.

При этом некоторые другие участники «Уральских пельменей» заверили, что не выступали, предварительно выпив алкоголь. В частности, об этом заявили Вячеслав Мясников, Ксения Корнева, Сергей Исаев.

Ранее бывшая участница «Уральских пельменей» Стефания-Марьяна Гурская назвала причину ухода из проекта. Она объяснила свое решение желанием заниматься творчеством.

Перед этим Дмитрий Брекоткин оценил перспективу эмиграции. Он признался, что не смог бы уехать из России.