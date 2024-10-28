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09:21, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Звезды «Уральских пельменей» рассказали о выступлениях в нетрезвом виде

Ершов и Брекоткин из «Уральских пельменей» выходили на сцену в нетрезвом виде

Кадр: Пельмени Family / YouTube

Звезды популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени» рассказали о выступлениях в нетрезвом виде. Выпуск видео с артистами доступен на YouTube-канале «Пельмени Family».

Участники проекта Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин отметили, что им случалось выходить на сцену в нетрезвом виде. «Давным-давно [это было]. Как будто и не было уже такого», — высказался на эту тему артист коллектива Андрей Рожков.

При этом некоторые другие участники «Уральских пельменей» заверили, что не выступали, предварительно выпив алкоголь. В частности, об этом заявили Вячеслав Мясников, Ксения Корнева, Сергей Исаев.

Ранее бывшая участница «Уральских пельменей» Стефания-Марьяна Гурская назвала причину ухода из проекта. Она объяснила свое решение желанием заниматься творчеством.

Перед этим Дмитрий Брекоткин оценил перспективу эмиграции. Он признался, что не смог бы уехать из России.

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      Маргарита Щигарева
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