Звезда «Уральских пельменей» оценил перспективу эмиграции

Участник «Уральских пельменей» Брекоткин заявил, что не смог бы уехать из России

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин оценил перспективу эмиграции. О возможности переезда в другую страну он порассуждал в выпуске YouTube-шоу «Предельник».

Брекоткин признался, что не смог бы уехать из России. «Я потому что вообще абсолютно не авантюрист. Когда я вижу людей, которые взяли и уехали жить в другую страну, [я задаюсь вопросами]: "Как? Вы что?" Мне кажется, я в другой район города не перееду никогда», — заявил участник «Уральских пельменей».

Ранее Брекоткин рассказал, как после одного из выступлений у него на шее остались шрамы. Он объяснил, что травму он получил после номера, в котором он играл Колобка.

До этого юморист рассказал о мучениях, с которыми столкнулся в начале работы в «Уральских пельменях». Он вспомнил, что долгое время не мог уйти с работы на стройке, чтобы заниматься юмором.