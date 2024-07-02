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11:27, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» оценил перспективу эмиграции

Участник «Уральских пельменей» Брекоткин заявил, что не смог бы уехать из России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин оценил перспективу эмиграции. О возможности переезда в другую страну он порассуждал в выпуске YouTube-шоу «Предельник».

Брекоткин признался, что не смог бы уехать из России. «Я потому что вообще абсолютно не авантюрист. Когда я вижу людей, которые взяли и уехали жить в другую страну, [я задаюсь вопросами]: "Как? Вы что?" Мне кажется, я в другой район города не перееду никогда», — заявил участник «Уральских пельменей».

Ранее Брекоткин рассказал, как после одного из выступлений у него на шее остались шрамы. Он объяснил, что травму он получил после номера, в котором он играл Колобка.

До этого юморист рассказал о мучениях, с которыми столкнулся в начале работы в «Уральских пельменях». Он вспомнил, что долгое время не мог уйти с работы на стройке, чтобы заниматься юмором.

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      Мария Большакова
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