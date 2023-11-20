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16:18, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» рассказал о мучениях из-за проекта

Звезда «Уральских пельменей» Брекоткин заявил, что не мог решиться уйти с работы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени», юморист Дмитрий Брекоткин заявил, что не мог решиться уйти с постоянной работы ради творчества, когда играл в КВН. О своих мучениях он рассказал в интервью изданию «7Дней».

Брекоткин объяснил, что до того, как юмор стал его основным занятием, он работал прорабом на стройке и одновременно с этим играл в КВН. В те годы ему было очень тяжело решиться уйти с работы и заняться творчеством.

«Решиться на это было мучительно. На стройке ты мастер, прораб, это твоя работа — конкретная, осязаемая. А КВН — это что? Ну поедем мы на концерт. И что потом?» — рассказал о своих переживаниях юморист.

Когда совмещать работу и выступления стало сложно, Брекоткин ушел со стройки. Он назвал решение «шагом в пропасть» и подчеркнул, что на него сильно повлияли слова коллеги Андрея Рожкова, который заявил, что «на двух стульях не усидеть». «В какой-то момент он решительно вышиб из-под меня один из стульев» — заключил он.

Ранее Рожков рассказал о приглашении в юмористическое шоу Comedy Club. Он сообщил, что в программу его позвал юморист Александр Ревва, с которым они вместе показывали комедийные номера.

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      Мария Большакова
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