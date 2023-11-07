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18:14, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» рассказал о приглашении в Comedy Club

Юморист Андрей Рожков рассказал, что в Comedy Club его пригласил Александр Ревва

Фото: Анна Майорова / URA.RU / TASS

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал о приглашении в шоу Comedy Club на канале ТНТ. В интервью для шоу «Предельник», запись которого доступна на YouTube, он сообщил, что на проект его позвал резидент шоу Александр Ревва, также известный под сценическим именем Артур Пирожков.

«Мой близкий друг Саша Ревва позвал меня туда, мы с ним даже одно время гастролировали вместе с концертами на двоих», — вспомнил Рожков. Юморист рассказал, что на проекте они с Реввой выступали в дуэте.

«Андрей Борисович с этими штанами и Артур Пирожков — два противоположных совершенно персонажа, один 40-летний девственник, а второй такой весь из себя самец», — описал артист выступления с Реввой. Рожков добавил, что у них с коллегой получился прекрасный дуэт.

Кроме того, юморист заявил, что они с Реввой создали шоу «Ты смешной!» на канале НТВ, где они также выступали в дуэте в роли ведущих.

Ранее Андрей Рожков признался, что артисты «Уральских пельменей» в какой-то мере устали друг от друга за годы совместной работы. По его словам, вне гастролей и съемок звезды шоу стараются отдыхать от товарищей по коллективу.

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      Олег Давыдов
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