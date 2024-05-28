Звезда «Уральских пельменей» получил шрамы на выступлении

Актер «Уральских пельменей» Брекоткин рассказал о шрамах на шее после номера

Актер юмористического проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин рассказал, что после одного из выступлений у него остались шрамы на шее. Подробности он раскрыл в видео для YouTube-канала «Пельмени Family».

Брекоткин отметил, что порезы он получил во время номера, в котором играл Колобка. В нем звезда проекта сидел под столом, просунув голову через круглое отверстие. «"Колобок" — больно было, конечно. До сих пор шрамы», — пожаловался артист.

Юморист также добавил, что из-за необычного положения тела не мог помогать себе жестами во время номера, как он привык делать.

Ранее другой актер «Уральских пельменей» Данила Пятков рассказал о козле, испортившем его костюм. По его словам, животное участвовало в одном из номеров, и до выступления помочилось в шлем. Артист добавил, что ему пришлось выступать в испорченном элементе костюма.