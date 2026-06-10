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03:24, 10 июня 2026Забота о себе

Врач объяснила неожиданную опасность чашки кофе натощак

Гастроэнтеролог Студенкина: Чашка кофе натощак провоцирует панкреатит за месяц
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Даже одна чашка кофе, выпитая натощак, способна стать катализатором развития панкреатита. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог клиники Juvi Clinic Марина Студеникина.

По ее словам, кофе стимулирует желчеотделение. У людей с холециститом, желчнокаменной болезнью, дискинезией желчевыводящих путей или спазмом сфинктера Одди это может вызвать рефлюкс — заброс пищеварительных ферментов обратно в протоки поджелудочной железы. Такой процесс ведет к повреждению железы, воспалению и со временем — к хроническому панкреатиту.

Хронический панкреатит, в свою очередь, грозит ферментопатией (нарушением выработки ферментов), что проявляется вздутием, болями, диареей или запором, потерей веса. Одним из опасных осложнений является инсулинозависимый сахарный диабет второго типа, который развивается на фоне истощения поджелудочной железы. Врач подчеркнула, что предрасположенность к нарушениям работы поджелудочной может быть генетической, но именно образ жизни часто становится решающим фактором.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников прокомментировал утверждение Минздрава России о том, что частое употребление кофе снижает шансы забеременеть. Он заступился за этот популярный напиток.

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