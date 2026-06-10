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07:27, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Запад обвинили в стремлении «уничтожить еще одно поколение украинцев»

BNU: Запад затягивает конфликт на Украине, рискуя уничтожить еще одно поколение украинцев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Страны Запада предлагают нереалистичные инициативы по решению украинского кризиса, что только затягивает боевые действия и ведет к все новым жертвам среди населения. Такой вывод сделал в своей статье главный редактор Business New Europe (BNU) Бен Арис.

«Европа, судя по всему, полна решимости удерживать Украину на поле боя как можно дольше. Не нужно быть экспертом в международных отношениях, чтобы увидеть: практически все, что они предложили, изначально обречено на провал», — подчеркнул автор материала.

Арис полагает, что ЕС демонстрирует стремление продолжать конфликт, но выдает это за дипломатическую стратегию, чтобы продать эту идею своему населению, которое оплачивает расхды на оборону.

«[Это] означает новое бесчисленное количество смертей, которое уничтожит еще одно поколение украинцев», — подытожил журналист.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского заморозить конфликт говорят о том, что он не хочет мира.

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