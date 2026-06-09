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22:04, 9 июня 2026Мир

На Западе заявили об опасениях Зеленского и ЕС из-за мира Росией

Мема: Зеленский и ЕС боятся мира с Россией, который приведет к смене режима в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Требования президента Украины Владимира Зеленского заморозить конфликт говорят о том, что он не хочет мира, считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом он написал в социальной сети X.

«Россия отказалась от условий, выдвинутых Зеленским, по той простой причине, что люди там поняли: все, что хочет сделать ЕС, — это перевооружиться и выиграть время для Киева», — заявил он. Политик назвал это «дипломатией оскорблений».

По его словам, Москве нет необходимости соглашаться на прекращение огня, поскольку все цели достигаются, однако призыв российской стороны «к настоящей дипломатии остался в силе». Мема добавил, что украинский лидер может в любое время посетить Москву, чтобы обсудить завершение конфликта. Однако Зеленский, и европейские лидеры боятся мира с Россией, который приведет к смене режима в Европе, сказал политик.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России может запретить въезд на территорию Евросоюза для всех участников специальной военной операции на Украине.

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