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02:30, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Жених накануне свадьбы шокировал невесту неожиданной просьбой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Daisys123 рассказала о шокировавшей ее неожиданной просьбе, которую она услышала от бойфренда накануне свадьбы. Пара вместе уже 12 лет и успела обзавестись общим домом и бизнесом.

«Сегодня он рассказывал мне о видео в TikTok, героиня которого открыла сервис, берущий на себя всю юридическую волокиту и головную боль, возникающие при смене фамилии. Он сказал, что это может быть полезно и для меня, но дело в том, что я не планирую менять свою фамилию — я чувствую, что это часть моей личности, и я категорически против того, чтобы подчиняться патриархальным устоям», — написала невеста.

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Услышав это, ее жених заявил, что это крайне важный для него вопрос, поскольку смена фамилии после брака доказывает преданность женщины. По мнению мужчины, парам следует идти на компромисс: в подкрепление своих слов он упомянул, что вообще предпочел бы не жениться, но сделал предложение исключительно, чтобы сделать счастливой свою девушку, что и было компромиссом с его стороны.

«Но смена фамилии — очень серьезный компромисс, поскольку он влияет на всю мою дальнейшую жизнь. Его позиция разозлила и разочаровала меня, и мне кажется теперь, что это крайне тревожный сигнал. Я просто в шоке, потому что не думала, что он такой», — заключила невеста.

Ранее мужчина попросил у жены крупную сумму денег и получил отказ по неожиданной причине. Перед свадьбой пара договорилась о раздельном ведении финансов.

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