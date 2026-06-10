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14:31, 10 июня 2026Культура

Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался в употреблении обезболивающих

Актер Алексей Нилов заявил, что часто пьет обезболивающие после операций
Андрей Шеньшаков

Фото: Tarakanov Vadim / Legion-Media

Актер Алексей Нилов, известный по роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал о своем здоровье на фоне перенесенных операций. Его слова передает 5-tv.ru.

Заслуженный артист России признался журналистам, что ему приходится пить обезболивающие, которые помогают ему выходить в свет и «улыбаться». При этом вероятные негативные последствия для организма, по словам Нилова, его не волнуют.

«Думаю, если мы не испортили желудки в 90-х, вряд ли что-то нас сломает», — пошутил артист.

Также Алексей уточнил, что восстановление после трех операций, которые ему сделали за последнее время, проходит успешно и скоро завершится.

Ранее Нилов откровенно высказал свое мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист заявил, что просмотр первой серии вызвал у него отвращение.

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