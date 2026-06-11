Московский студент отработает украденный у лидера «Руки вверх!» Жукова мопед

Укравшего у лидера «Руки вверх!» Жукова мопед наказали обязательными работами

Укравшего у лидера музыкального коллектива «Руки вверх!» Сергея Жукова электромопед московского студента приговорили к трем годам принудительных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В суде осужденный Максим Меркулов пояснил, что увидел объявление о мопеде и забрал его через курьера, чтобы вернуть владельцу. Супруга Жукова утверждает, что транспорт был приобретен для их сына, который позже заявил о пропаже мопеда.

В ходе прений прокуратура настаивала на более суровом приговоре для признанного виновным в краже Меркулова.