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Силовые структуры
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11:36, 11 июня 2026Силовые структуры

Московский студент отработает украденный у лидера «Руки вверх!» Жукова мопед

Укравшего у лидера «Руки вверх!» Жукова мопед наказали обязательными работами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Укравшего у лидера музыкального коллектива «Руки вверх!» Сергея Жукова электромопед московского студента приговорили к трем годам принудительных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В суде осужденный Максим Меркулов пояснил, что увидел объявление о мопеде и забрал его через курьера, чтобы вернуть владельцу. Супруга Жукова утверждает, что транспорт был приобретен для их сына, который позже заявил о пропаже мопеда.

В ходе прений прокуратура настаивала на более суровом приговоре для признанного виновным в краже Меркулова.

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