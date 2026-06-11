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13:55, 11 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о купальном сезоне

Синоптик Тишковец: Водоемы в Московском регионе прогрелись до плюс 24 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Температура воды в водоемах Московского региона и всей Центральной России варьируется от плюс 17 до 24 градусов, во второй декаде июня она будет комфортной для купания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Купальный сезон открыт! Температура воды в водоемах Центральной России сегодня варьируется от плюс 17 до 24 градусов, а это значит, с наступлением второй декады июня можно смело купаться в комфортной воде!» — сообщил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что столичные водоемы прогреются до необходимой температуры уже на этой неделе. По оптимистичным прогнозам, плавать можно будет уже в предстоящие длинные выходные — с пятницы, 12 июня.

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