Разработавший схему обогащения российский госслужащий выслушал приговор

В Краснодарском крае суд приговорил сотрудников управления судебного департамента Крыма

В Краснодарском крае суд огласил приговор по делу о коррупционных преступлениях бывшего руководителя Управления судебного департамента Республики Крым Керима Акуева, его подчиненных Тагира Рамазанова и Андрея Седегова, а также руководителей подрядных организаций Олега Сергиенко и Алексея Голощапова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Акуева приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40 миллионов рублей. Остальные фигуранты получили от семи до девяти лет колонии строгого режима. Трое их них также оштрафованы на суммы от 7 до 39 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2019 году Акуев заключил государственный контракт с компанией «ИМИДЖ-СТРОЙ» на проведение капитального ремонта кровли здания Севастопольского гарнизонного военного суда на сумму девять миллионов рублей. Однако фактически подрядчик выполнил работы лишь на 3,6 миллиона рублей, но по прямому указанию Акуева на счет организации была перечислена вся сумма контракта. Таким образом, бюджету был причинен ущерб в размере более 5,4 миллиона рублей.

В 2021 году Акуев по просьбе подчиненного Рамазанова, действовавшего в интересах знакомого, выступил посредником при передаче взятки в размере двух миллионов рублей одному из должностных лиц Верховного суда Республики Крым. Взятка предназначалась за отмену решения Ялтинского городского суда по гражданскому делу. Сам Рамазанов за свое посредничество получил вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

В период с конца 2021 по февраль 2022 года Акуев при посредничестве Седегова получил от директора компании «СтройГарантРемонт» Сергиенко взятку в размере не менее трех миллионов 780 тысяч рублей. Деньги передавались за заключение государственного контракта на проведение ремонтных работ в здании Красноперекопского районного суда Крыма на сумму более 24,4 миллиона рублей. Кроме того, стороны достигли договоренности о том, что за заключение новых контрактов Акуев будет получать взятки в размере 15 процентов от их цены.

Наконец, в период с ноября по декабрь 2022 года Седегов получил от заместителя директора фирмы «ЛИБЕР-КРЫМ» Голощапова взятку в размере 727 тысяч рублей за содействие в заключении государственного контракта на ремонт коридоров третьего и четвертого этажей Верховного суда Республики Крым. Общая сумма этого контракта составила около 1,66 миллиона рублей.

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