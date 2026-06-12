День России в 2026 году: история и традиции праздника

Ежегодно 12 июня в нашей стране широко отмечается День России. Праздник посвящен принятию Декларации о суверенитете РСФСР в 1990 году. Об истории и традициях Дня России, а также об интересных фактах о празднике читайте на «Ленте.ру».

Как отдыхаем в День России в 2026 году

День России традиционно отмечается 12 июня. Это государственный праздник, поэтому в честь него установлен выходной.

В 2026 году День России выпадает на пятницу. Следом идут календарные выходные дни — суббота, 13 июня, и воскресенье, 14 июня.

По случаю Дня России в 2026 году россияне отдыхают три дня — с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня

Выходные дни в июне в 2026 году Фото: Lenta.ru / Министерство труда РФ

Производственный календарь на июнь В июне 30 дней, из них в 2026 году 21 день — рабочий, восемь — выходные и один — праздничный. Рабочие дни: 1-5, 8-11, 15-19, 22-26, 29 и 30 июня.

Выходные дни: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июня.

Сокращенный рабочий день: 11 июня.

Праздничный день: 12 июня.

История Дня России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

12 июня — значимая дата для нашей страны сразу по нескольким причинам.

Провозглашение суверенитета

Первый и главный повод — это принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики). Подписав этот документ, глава Верховного совета РСФСР Борис Ельцин фактически провозгласил Конституцию страны главным законом государства, а все нормативно-правовые акты России — главенствующими над советскими.

Это был 1990 год, Советский Союз еще не распался, но принятие этого правового акта стало первым шагом к провозглашению суверенитета РСФСР, а позже и России. Декларация официально закрепила:

принцип разделения трех основных ветвей власти: законодательной, судебной и исполнительной;

равноправие для всех жителей страны, а также действующих на ее территории общественных партий и организаций;

усиленные права регионов.

12 июня 1990 года можно считать началом периода новейшей истории Российского государства

Выборы первого президента России

В 1991 году, в годовщину принятия Декларации, впервые в истории современной России прошли выборы президента РСФСР. В Советском Союзе выборы традиционно проводили в воскресенье, но памятная дата в 1991 году выпала на среду. День сделали выходным — и в честь праздника, и чтобы не помешать явке избирателей.

Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости

За пост главы государства боролись:

Подавляющим числом голосов (57,3 процента) победу на выборах одержал Борис Ельцин.

Как установили дату Дня России

Впервые торжественные мероприятия в честь принятия суверенитета России прошли в первую годовщину президентства Ельцина, 12 июня 1992 года. Но в 1993-м случились октябрьский путч и штурм Белого дома — и все решения Верховного Cовета РСФСР перестали считаться легитимными.

Снова вернулись к вопросу празднования Дня России только через год, в 1994-м. Тогда праздник решили официально закрепить и дали ему название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Однако торжественных мероприятий в том году так и не было.

12 июня 1995 года впервые широко отметили День принятия Декларации о государственном суверенитете России

Современное название — День России — праздник получил только в 2002 году. Интересно, что выдвинул предложение о переименовании все тот же Борис Ельцин — в 1998 году.

Традиции Дня России

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Вручение государственных наград

12 июня в Кремле президент торжественно вручает государственные награды ученым, актерам, певцам и другим отличившимся гражданам. Кроме того, в этот день глава государства присваивает звание Героя Труда Российской Федерации и вручает золотые звезды.

Вручение первого паспорта

С 2002 года проводится акция «Мы — граждане России». В ее рамках 14-летние россияне, преуспевшие в учебе или спорте, могут в торжественной обстановке получить свой первый паспорт. Чаще всего главный документ им вручают Герои России, почетные жители города или другие знаменитые люди региона, но иногда особенно отличившихся детей приглашают в Кремль. Так, например, в 2017-м нескольким ребятам паспорт вручил в Кремле лично президент Владимир Путин.

Демонстрация флага

Без одного из главных государственных символов — флага — не обходится ни один День России. Чем ближе к празднику, тем больше стягов можно увидеть на зданиях, автомобилях, плакатах.

А непосредственно в День России вот уже несколько лет проходит акция «Российский триколор»: волонтеры на улицах страны раздают прохожим бело-сине-красные ленточки, которые можно повязать на одежду или машину.

Свадьбы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Нередко в День России молодые пары решают связать себя узами брака. Спрос на регистрацию в этот праздник настолько велик, что Дворцы бракосочетаний вынуждены создавать дополнительные временные слоты, чтобы успеть всех поженить.

Так, например, в 2024 году в Москве в День России семьей успели стать 165 пар, сообщала вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Это в три раза больше, чем в 2023-м: тогда браком сочетались немногим более 50 пар влюбленных.

Салюты

Вечером Дня России во многих городах страны устраивают праздничные салюты. Традиция запускать их пошла еще с 2001 года, однако в последние несколько лет из-за непростой геополитической ситуации каждый регион, в том числе Москва и Санкт-Петербург отдельно принимает решение, устраивать ли салют. В приграничных областях — Курской и Белгородской — от этой традиции чаще воздерживаются.

в 22:00 по местному времени обычно начинается праздничный салют в городах России

Можно ли назвать День России Днем независимости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Праздник День России посвящен установлению суверенитета России, а суверенитет — это полная независимость государства во внутренней и во внешней политике. Поэтому по смыслу День России близок ко дню независимости, но официально называется иначе.

Главным образом путаница связана с тем, что в 1993 году в обращении Бориса Ельцина к жителям страны прозвучала фраза «С праздником вас, дорогие россияне, с Днем независимости, с Днем России!»

Куда пойти на День России

Традиционно в этот день в Москве и Санкт-Петербурге, а также во всех крупных городах проводятся праздничные концерты, исторические и творческие выставки.

Москва

В музее-заповеднике «Царицыно» с 12:00 будут выступать детские и взрослые коллективы, гости услышат русские народные песни, якутские напевы, традиционную музыку жителей других регионов страны, в финале 350 артистов исполнят гимн России.

На площадках ВДНХ на весь день запланированы экскурсии и другие активности на тему Дня России.

На Чистопрудном бульваре вечером состоится концерт на стихи русских классиков: Пушкина, Есенина, Лермонтова и других.

Санкт-Петербург

На Соборной площади в Петропавловской крепости День России отметят Фестивалем духовых оркестров и Фестивалем цветов. В программе: шоу лучших флористов из регионов России и выступления оркестра штаба Ленинградского военного округа и оркестров ведущих военных учебных центров Санкт-Петербурга.

В Таврическом саду весь день гостей ждут на фестивале «От Руси до России». Здесь развернутся масштабные реконструкции значимых исторических периодов: от Древней Руси IX-XI веков и России Петра Великого до Великой Отечественной войны. Весь день на площадке будет звучать музыка, а завершится праздник концертом звезд фолк-музыки, группы «Оттава Ё».

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