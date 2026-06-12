Собянин заявил об уничтожении еще пяти летевших на Москву БПЛА

Собянин заявил об уничтожении еще пяти БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в пятницу, в 15:18.

Спустя три минуты он сообщил об уничтожении третьего дрона. Через шесть минут после этого, в 15:27, мэр Москвы заявил о еще двух сбитых БПЛА.

Утром 12 июня Собянин сообщил о поражении летевшего на Москву беспилотника. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.