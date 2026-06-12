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15:33, 12 июня 2026Россия

Собянин заявил об уничтожении еще пяти летевших на Москву БПЛА

Собянин заявил об уничтожении еще пяти БПЛА, летевших на Москву
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в пятницу, в 15:18.

Спустя три минуты он сообщил об уничтожении третьего дрона. Через шесть минут после этого, в 15:27, мэр Москвы заявил о еще двух сбитых БПЛА.

Утром 12 июня Собянин сообщил о поражении летевшего на Москву беспилотника. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.

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