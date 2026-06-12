Собянин сообщил об уничтожении беспилотника

Собянин: Уничтожен летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее Собянин сообщил, что средства ПВО сбили семь дронов, которые летели на Москву. Также градоначальник информировал о перехвате вражеских дронов ночью.

11 июня Главное управление МЧС России по городу Севастополю сообщило о ликвидации пожара в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», который возник после атаки украинских беспилотников.