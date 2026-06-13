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11:49, 13 июня 2026Россия

Стало известно о судьбе пропавшего после убийства жены и покушения на дочь россиянина

Под Оренбургом обнаружили тело зарезавшего жену и совершившего покушение на дочь мужчины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sroolove / Shutterstock / Fotodom  

Стало известно о судьбе россиянина, который пропал после того, как зарезал жену и совершил покушение на дочь в Оренбургской области. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Как выяснилось, мужчина покончил с собой. Сообщается, что его тело обнаружили в лесопосадке, которая располагается в районе села Писаревка.

Конфликт между супругами возник из-за развода. Так, мужчина не хотел расставаться с женой и уговаривал ее остаться с ним. Дочь пары вмешалась в конфликт, чтобы защитить мать от отца, доставшего нож. В настоящее время она находится в реанимации, за ее жизнь борются медики.

Ранее стало известно, что преступник после содеянного смог сбежать. После этого его объявили в розыск.

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