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13:20, 15 июня 2026Россия

Бывший главврач из российского региона ушел на СВО и освоил новую профессию

Бывший главврач из Дагестана ушел на СВО и освоил профессию гранатометчика
Майя Назарова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший главврач из Дагестана, невролог ушел на специальную военную операцию (СВО) и освоил новую профессию. Об этом пишет RT.

Боец, получивший позывной Док, стал на фронте гранатометчиком. Мужчина поделился, что отправился на спецоперацию по зову сердца, однако медицинских специальностей в тот момент не нашлось.

Док отметил, что ему предложили в качестве варианта позицию гранатометчика. Он, почти не раздумывая, согласился.

Как выяснил корреспондент RT, теперь Док — врач-ординатор в 106-м медбатальоне 42-й гвардейской дивизии.

До этого сообщалось, что житель Курганской области ушел на СВО после 30 лет церковного служения. В 2023 году россиянин получил неутешительный прогноз врачей из-за тяжелой болезни и, поговорив с женой по душам, принял решение успеть принести пользу на фронте. Четырем сыновьям он до последнего не говорил о планах.

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