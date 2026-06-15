Испугавшийся за свою жизнь россиянин 20 лет создавал тайный арсенал

В Донбассе мужчина получил 6 лет и 10 месяцев условно за собираемый 20 лет арсенал

В Донбассе суд приговорил местного жителя к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 25 тысяч рублей за созданный дома тайный арсенал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, мужчина 20 лет собирал коллекцию боевого оружия, потому что якобы боялся за свою жизнь. Первое оружие он достал еще в 2005 году в Киеве. Это четыре пистолета, один из которых нарезной, автомат и сотни патронов. Позже у него появился противотанковый снаряд и корпусы для гранат. Все это правоохранители обнаружили и изъяли во время обыска, который проходил в его доме, квартире и гараже.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области осудили мужчину за продажу гранат.