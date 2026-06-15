Раскрыта причина стрельбы по сотрудникам военной полиции в российском регионе

Липецкий суд рассмотрит дело мужчины, застрелившего военного полицейского из-за сына

Липецкий областной суд начинает рассмотрение уголовного дела 63-летнего жителя Чаплыгинского округа, открывшего стрельбу по сотрудникам военной полиции 19 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Юлия Муратова.

Подсудимый обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, боеприпасов к огнестрельному оружию, угрозе применения насилия в отношении представителя власти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.



По данным следствия, мужчина 19 марта угрожал, а затем стал стрелять по военным полицейским и сотрудникам комендатуры, один из них получил летальное ранение. Причиной конфликта с силовиками стало то, что они намеревались задержать сына стрелявшего, самовольно оставившего расположение военной части.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал 35-летнего рядового Валерия Сенюкова, обвиняемого в вооруженном нападении на сотрудника военной полиции.