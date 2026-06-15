Обвиняемый в расправе над вице-мэром российского города попросился на СВО

Обвиняемый в расправе над вице-мэром Новосибирска Камарницкий захотел на СВО

Один из обвиняемых в расправе в 2001 году над вице-мэром Новосибирска Игорем Беляковым захотел заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о Сергее Камарницком. Адвокат в связи с желанием клиента пойти на СВО подал ходатайство о выделении в отдельное производство по уголовному делу в отношении Камарницкого.

Расправа над вице-мэром в 2001 году произошла из-за его желания выйти из под контроля организованного преступного сообщества (ОПГ) Александра Трунова, которая насчитывала десятки человек и имела штатных киллеров. Из-за действий Белякова группировка лишилась теневого дохода от вещевого рынка Новосибирска. Предположительно, за жизнь чиновника Трунов заплатил 40 тысяч долларов.

Одним из самых известных киллеров группировки был Александр Радченко, известный как Челентано.

На счету банды и жизнь другого заммэра Новосибирска Виктора Марьясова, а также начальника службы безопасности одного из заводов Алексея Дабеева и криминального авторитета Николая Акеньшина. В 2009 году группировку обезвредили. Трунов был приговорен к 22 годам лишения свободы.

