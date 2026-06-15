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Силовые структуры
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12:54, 15 июня 2026Силовые структуры

Желание принести пользу российскому селу обернулось для чиновницы уголовным делом

В Красноярском крае пройдет суд над главой сельсовета и ее подчиненной за фальсификацию
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В Красноярском крае прокурор утвердил обвинение бывшей главе Танзыбейского сельсовета и ее подчиненной за фиктивное исполнение приговора суда. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном ведомстве.

Женщины проходят обвиняемыми по статье 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»). Их дело рассмотрит Ермаковский районный суд.

В мае 2023 года житель поселка Танзыбей был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ, которые он должен был отбывать в администрации Танзыбейского сельсовета.

Однако вскоре осужденный сообщил, что работает вахтовым методом на Севере и не хочет терять место. Он попросил должностных лиц «закрыть» обязательные работы раньше срока. Чиновницы согласились: «Мы посчитали, что он все равно уедет на вахту, а так сможет принести больше пользы сельсовету», — пояснила сотрудница администрации.

Мужчина занимался благоустройством поселка, но меньше месяца, после чего уехал на Ванкорский производственный участок. Однако в сельсовете продолжили составлять табели, будто он ежедневно отрабатывает положенные часы. Эти документы направлялись в уголовно-исполнительную инспекцию, которая считала наказание исполненным. Для убедительности осужденному даже пообещали использовать старые фото и видео.

Прокурорская проверка показала, что с сентября по ноябрь 2023 года в табели учета рабочего времени вносились ложные сведения. В итоге приговор суда оказался исполнен только на бумаге.

Ранее россиянин сделал замечание нанятому уголовнику и поплатился.

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