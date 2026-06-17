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19:18, 17 июня 2026Культура

Американский рэпер решил выступить еще в одном городе России

Американский рэпер Tyga выступит с концертами в Москве и Екатеринбурге в конце лета
Андрей Шеньшаков

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский рэпер Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) расширил географию своих будущих выступлений в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Studio 21, которая поддерживает мероприятия.

По информации источника, Tyga решил задержаться в России еще на одно выступление и дать концерт в Екатеринбурге, на площадке «Summer Stage Теле-Клуб». Сообщается, что известный американский артист выйдет на сцену 28 августа.

«Он даст два сольных концерта в конце лета. Калифорнийская легенда выступит не только в Москве, но и в Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе.

Концерт в Москве состоится 29 августа на площадке «ЦСКА Арена». 31 мая прошлого года Tyga также выступил на столичном стадионе. Тогда концерт прошел в формате 360 градусов — на круглой сцене.

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