Американский рэпер решил выступить еще в одном городе России

Американский рэпер Tyga выступит с концертами в Москве и Екатеринбурге в конце лета

Американский рэпер Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) расширил географию своих будущих выступлений в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Studio 21, которая поддерживает мероприятия.

По информации источника, Tyga решил задержаться в России еще на одно выступление и дать концерт в Екатеринбурге, на площадке «Summer Stage Теле-Клуб». Сообщается, что известный американский артист выйдет на сцену 28 августа.

«Он даст два сольных концерта в конце лета. Калифорнийская легенда выступит не только в Москве, но и в Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе.

Концерт в Москве состоится 29 августа на площадке «ЦСКА Арена». 31 мая прошлого года Tyga также выступил на столичном стадионе. Тогда концерт прошел в формате 360 градусов — на круглой сцене.