Прозванный русским Ди Каприо Бурцев заявил, что продолжает службу в зоне СВО

Прозванный русским Ди Каприо Роман Бурцев продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и до сих пор не смог устроить личную жизнь. Признание прославившегося сходством с голливудским актером мужчины опубликовал портал MSK1.RU.

По словам отправившегося в армию Бурцева, он все еще несет службу и все еще одинок. Он рассказал изданию, что «в лесу для этого и возможностей нет». Сообщать какие-либо подробности службы в зоне СВО он отказался, заявив, что сделает это не раньше увольнения из рядов Вооруженных сил.

Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану Роман Бурцев

Об уходе русского Ди Каприо на СВО стало известно в октябре 2024 года. До этого он жаловался на отсутствие интереса рекламодателей к его персоне. Последнее время он жил в коммунальной квартире с несколькими кошками.