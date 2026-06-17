Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 17 июня 2026Россия

Опубликовано признание отправившегося на СВО «русского Ди Каприо»

Прозванный русским Ди Каприо Бурцев заявил, что продолжает службу в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Роман Бурцев / VKontakte

Прозванный русским Ди Каприо Роман Бурцев продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и до сих пор не смог устроить личную жизнь. Признание прославившегося сходством с голливудским актером мужчины опубликовал портал MSK1.RU.

По словам отправившегося в армию Бурцева, он все еще несет службу и все еще одинок. Он рассказал изданию, что «в лесу для этого и возможностей нет». Сообщать какие-либо подробности службы в зоне СВО он отказался, заявив, что сделает это не раньше увольнения из рядов Вооруженных сил.

Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану

Роман Бурцев

Об уходе русского Ди Каприо на СВО стало известно в октябре 2024 года. До этого он жаловался на отсутствие интереса рекламодателей к его персоне. Последнее время он жил в коммунальной квартире с несколькими кошками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан влиятельный российский бизнесмен

    Задержание российского миллиардера связали с заказной расправой над депутатом

    Раскрыта причина расправы в машине скорой помощи в российском городе

    Российский пенсионер с особой жестокостью расправился со спящим сыном

    Раскрыт еще один задержанный по делу российского миллиардера

    США удвоили огневую мощь HIMARS

    Трехлетняя девочка чудом выжила под колесами поезда и попала на видео

    Россияне на несколько суток застряли в аэропорту Сочи из-за переносов и отмен рейсов

    Россиянка получила 14 лет колонии за перевод на украинские карты

    Стало известно о смерти обвинявшегося в покушении на Ельцина российского политика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok