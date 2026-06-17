Инфекционист предупредила о развивающейся за четыре часа после укуса клеща болезни

Инфекционист Ханнерс: Риккетсиоз развивается в течение четырех часов после укуса клеща

Американский инфекционист Наташа Ханнерс предупредила о болезни, которая развивается всего за четыре часа после укуса клеща. Врача цитирует портал AZ Animals.

По словам Ханнерс, клещи могут переносить клещевой риккетсиоз — заболевание, которое всерьез угрожает жизни. Основными его симптомами инфекционист назвала головную боль, боль в теле, недомогание и сыпь.

Врач обратила внимание на то, что бактерии, вызывающие риккетсиоз, передаются очень быстро: для заражения достаточно, чтобы клещ после укуса был на теле человека около четырех часов. В то же время заражение болезнью Лайма, которую также переносят эти членистоногие, происходит примерно через сутки после укуса, если клеща не сняли.

Чтобы избежать укусов клещей, врач посоветовала носить на природе одежду с длинными рукавами, длинные брюки, носки и обувь, проверять после прогулок на траве себя и членов своей семьи на присосавшихся клещей, особенно в области волос, подмышек и паха, а также следить за тем, чтобы собаки и другие домашние животные проходили соответствующую профилактику.

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