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13:35, 17 июня 2026Интернет и СМИ

Известный российский блогер удивился непьющим зумерам и вспомнил о личном алкогольном аде

Блогер и стилист Сухарев удивился, что зумеры редко пьют алкоголь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: группа «Модный подкаст» во «ВКонтакте»

Известный российский блогер и стилист Алексей Сухарев признался, что его удивляют зумеры, так как представители этого поколения редко пьют алкоголь. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Модный подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что недавно был на дне рождения девушки, которой исполнилось 18 лет. Блогер обратил внимание на то, что именинница и гости пили только воду и чай.

«Сразу у меня, значит, [возникли] воспоминания о моем 18-летии, когда просто это был ад полный. (...) Мы пили [коктейли] "Б-52", запивали "Лонг-Айлендами", потом каким-то пивом, чем-то еще, потом какие-то "отвертки". Это было прям вот так. И я помню, что все реально напились как свиньи», — поделился он личным опытом.

Ранее юмористка Елизавета-Варвара Аранова рассказала об отказе от алкоголя. Она заявила, что не пьет спиртное из-за своего психического расстройства.

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