В России указали на одну деталь в массированной атаке ВСУ

В России отметили хорошую работу систем ПВО во время массированной атаки ВСУ

Отсутствие публикаций фото‑ и видеоматериалов массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в СМИ противника говорит о хорошей работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО). На такую деталь налета украинских беспилотников указали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Что интересно в сегодняшней атаке, так это отсутствие кадров в украинских ресурсах. Российские подразделения ПВО, вероятно, справились с налетом, из-за чего у противника нет никаких видео или фото», — указано в публикации.

Авторы также подчеркнули, что после нескольких дней попыток атаковать Москву ВСУ снова вернулись к ударам по Крыму и Севастополю.

В ночь на 17 июня ВСУ атаковали российские регионы. В Минобороны сообщали, что средства ПВО уничтожили 157 украинских беспилотников над территорией страны. Атаке подверглись 15 регионов, включая Московский регион, Крым и Рязанскую область.