Россиянина поймали во время теракта на железной дороге

Суд арестовал петербуржца, который поджег релейный шкаф на железной дороге

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину по обвинению в совершении теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что в ночь на вторник, 16 июня, Агил Алиев прибыл на 13-й километр железнодорожной станции «Шувалово» и поджег релейный шкаф. Скрыться с места преступления он не успел и был пойман с поличным.

Зачем мужчина совершил поджог, не уточняется. Его отправили в СИЗО до 15 августа.

Ранее житель Крыма заслушал приговор за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). За два года мужчина перевел на счета подразделений ВСУ около 280 тысяч рублей.