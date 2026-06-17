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Силовые структуры
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19:36, 17 июня 2026Силовые структуры

Россиянина поймали во время теракта на железной дороге

Суд арестовал петербуржца, который поджег релейный шкаф на железной дороге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину по обвинению в совершении теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что в ночь на вторник, 16 июня, Агил Алиев прибыл на 13-й километр железнодорожной станции «Шувалово» и поджег релейный шкаф. Скрыться с места преступления он не успел и был пойман с поличным.

Зачем мужчина совершил поджог, не уточняется. Его отправили в СИЗО до 15 августа.

Ранее житель Крыма заслушал приговор за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). За два года мужчина перевел на счета подразделений ВСУ около 280 тысяч рублей.

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