Россиянин два года спонсировал ВСУ

Житель Крыма сел на 17 лет за перечисление 280 тыс. рублей для ВСУ

Житель Крыма получил 17 лет лишения свободы и 200 тысяч рублей штрафа за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Как установил суд, мужчина 1989 года рождения неоднократно по своим политическим убеждениям помогал деньгами Украине. В период с марта 2022 года по февраль 2024-го он перевел за границу более 100 тысяч украинских гривен (около 280 тысяч рублей). Часть этих денег ушла подразделениям ВСУ, которые воюют против Российской армии. Отправителя признали виновным в госизмене.

Ранее суд арестовал на Кубани пособника украинских спецслужб, который по заданию куратора готовил подрыв машины российского военного.