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Силовые структуры
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14:08, 17 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта цель задержанного в российском регионе диверсанта

Суд на Кубани арестовал диверсанта, готовившего убийство военного
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд арестовал на Кубани пособника украинских спецслужб, который по заданию куратора готовил подрыв машины российского военного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина был задержан в Краснодарском крае. На видео с задержанием он признался, что получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством — при помощи него он должен был подорвать автомобиль жертвы.

Арестованный диверсант — один из троих, которых сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. По заданию украинских спецслужб они готовили теракты на объектах транспорта и ТЭК, а также в отношении российских военных и волонтеров. Против них возбудили уголовные дела.

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