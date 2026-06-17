Раскрыта цель задержанного в российском регионе диверсанта

Суд на Кубани арестовал диверсанта, готовившего убийство военного

Суд арестовал на Кубани пособника украинских спецслужб, который по заданию куратора готовил подрыв машины российского военного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина был задержан в Краснодарском крае. На видео с задержанием он признался, что получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством — при помощи него он должен был подорвать автомобиль жертвы.

Арестованный диверсант — один из троих, которых сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. По заданию украинских спецслужб они готовили теракты на объектах транспорта и ТЭК, а также в отношении российских военных и волонтеров. Против них возбудили уголовные дела.

