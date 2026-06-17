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21:06, 17 июня 2026Мир

В Финляндии поставили Зеленского перед фактом

Политик Мема: Зеленский должен согласиться на встречу в Москве
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Перед таким фактом Зеленского поставил финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

«Россия наступает на всех направлениях, дела у Зеленского идут очень плохо. На вопрос журналистов о готовности встретиться с Путиным в Москве он ответил "нет". Со стороны Запада явно нет желания искать дипломатическое решение», — посчитал он.

По его словам, Запад хочет выиграть время для перевооружения Европы и «каким-то образом ослабить Россию». Политик подчеркнул, что если бы Зеленский был настроен серьезно, он бы уже давно согласился на встречу в Москве.

Ранее Мема заявил, что Германии следует пересмотреть отношение к России в конфликте на Украине. «Возможно, пересмотр военной поддержки Украины позволил бы Германии избежать дальнейшей напряженности», — говорится в публикации.

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