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16:51, 17 июня 2026Мир

Германии дали совет по отношениям с Россией

Мема: Германии следует пересмотреть отношение к России в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aniczkania / Shutterstock / Fotodom

Германии следует пересмотреть отношение к России в конфликте на Украине, чтобы снизить вероятность эскалации. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Возможно, пересмотр военной поддержки Украины позволил бы Германии избежать дальнейшей напряженности», — говорится в публикации.

Мема подчеркнул, что Берлин перешел «красную линию», когда начал оказывать военную помощь Киеву, а теперь опасается ответных мер со стороны Москвы.

По мнению финского политика, правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца повлияло на ухудшение отношений с Россией.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что существует вероятность начала мирных переговоров с Россией этим летом.

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