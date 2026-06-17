Германии дали совет по отношениям с Россией

Мема: Германии следует пересмотреть отношение к России в конфликте на Украине

Германии следует пересмотреть отношение к России в конфликте на Украине, чтобы снизить вероятность эскалации. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Возможно, пересмотр военной поддержки Украины позволил бы Германии избежать дальнейшей напряженности», — говорится в публикации.

Мема подчеркнул, что Берлин перешел «красную линию», когда начал оказывать военную помощь Киеву, а теперь опасается ответных мер со стороны Москвы.

По мнению финского политика, правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца повлияло на ухудшение отношений с Россией.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что существует вероятность начала мирных переговоров с Россией этим летом.