IFQ: Зеленский продвигает идею бесконечной войны и хочет превратить Украину в Спарту

Президент Украины Владимир Зеленский продвигает идею бесконечной войны с Россией, желая превратить Украину в «новую Спарту». Об этом пишет издание Il Fatto Quotidiano.

«Он видит, что страна почти полностью утратила самые богатые и стратегически важные регионы. Он осознает, что Украина больше не сможет стать процветающим государством за счет торговли. Единственная возможность остаться значимой для Европы — это превратиться в новую Спарту», — указано в статье.

Отмечается, что подобное государство может процветать только в условиях боевых действий. Именно поэтому Зеленский хочет любыми способами получить ракеты для систем Patriot.

Ранее Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве. «Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке», — добавил он.