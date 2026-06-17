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21:16, 17 июня 2026Мир

Зеленский захотел превратить Украину в «новую Спарту»

IFQ: Зеленский продвигает идею бесконечной войны и хочет превратить Украину в Спарту
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продвигает идею бесконечной войны с Россией, желая превратить Украину в «новую Спарту». Об этом пишет издание Il Fatto Quotidiano.

«Он видит, что страна почти полностью утратила самые богатые и стратегически важные регионы. Он осознает, что Украина больше не сможет стать процветающим государством за счет торговли. Единственная возможность остаться значимой для Европы — это превратиться в новую Спарту», — указано в статье.

Отмечается, что подобное государство может процветать только в условиях боевых действий. Именно поэтому Зеленский хочет любыми способами получить ракеты для систем Patriot.

Ранее Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве. «Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке», — добавил он.

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