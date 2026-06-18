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09:04, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев описал Запад словами «запретов в пять раз больше, чем в России»

Блогер Артемий Лебедев заявил, что на Западе у людей много запретов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, побывавший во всех странах мира, заявил, что на Западе люди сталкиваются со множеством запретов. Об этом он рассказал в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

По мнению Лебедева, утверждение о свободной жизни на Западе распространено, поскольку запреты и ограничения там чаще всего вводятся частным бизнесом, а не государством. «Это происходит так мягенько, ненавязчиво, типа: "Вот, знаете, у нас частный бизнес, поэтому свои правила поведения, ты должен их соблюдать"», — пояснил он. В пример он привел то, что западные соцсети блокируют пользователей за определенные оскорбительные слова.

«Там очень классно так все это обставлено, потому что запретов в пять раз больше, чем в России, но только у всех ощущение, что там свобода», — добавил он.

Ранее Лебедев опроверг стереотип о том, что за границей не существует прописки. Он заявил, что практически во всех странах, включая США, людям нужно оформлять ее.

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