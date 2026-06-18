Гоблин обратился к несовершеннолетним россиянам со словами «вы в дебилов превращаетесь»

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что дети становятся зависимыми от социальных сетей

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что детям опасно пользоваться социальными сетями. С таким предупреждением он выступил в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Гоблин назвал популярные американские соцсети одной из угроз национальной безопасности для других стран. По словам блогера, дети и подростки проводят на этих платформах неконтролируемо много времени и становятся зависимыми от них. «Вы в дебилов все превращаетесь из-за того, что все время таращитесь в телефон. Сидите, смотрите какие-то новости, с которых вы никаких денег не получаете. Зачем вы это делаете?» — обратился к несовершеннолетним россиянам Пучков.

Зависимость от соцсетей переводчик приравнял к наркомании, лудомании и другим разрушительным привычкам. Он также согласился с мнением его соведущего Петра Лидова о том, что детей следует ограничивать в использовании интернет-сервисов.

Ранее Гоблин назвал малолетними дебилами тех, кто использует искусственный интеллект в учебе. По его словам, в этом случае люди не получат необходимых профессиональных знаний и навыков.