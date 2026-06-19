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Забота о себе
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19:28, 19 июня 2026Забота о себе

Психолог назвала способ понять человека по одному визиту на его кухню

Психолог Жданова: По холодильнику можно сделать вывод о чистоплотности человека
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock / Fotodom

Психолог Эльвира Жданова назвала способ понять человека, заглянув к нему на кухню. В беседе с РИАМО она порекомендовала посмотреть на полки его холодильника.

По словам Ждановой, состояние холодильника выдаст привычки человека: следит ли он за своим питанием, насколько он дисциплинирован и чистоплотен. Психолог посоветовала посмотреть, какая внутри посуда и контейнеры есть внутри бытового прибора, а также изучить, мытые они или нет.

Она добавила, что по содержимому холодильника можно сделать вывод о состоянии здоровья хозяина: например, если на полках есть безлактозные продукты, значит, у него есть соответствующие рекомендации врача. Также психолог призвала обратить внимание на наличие домашней пищи, так как оно говорит о том, что человек умеет готовить.

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