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06:29, 19 июня 2026Россия

Российские морпехи рассказали о боях за Новый Донбасс

Морпехи 177-го полка группировки «Центр» участвовали в боях за Новый Донбасс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Морпехи 177-го полка группировки войск «Центр», участвовавшие в боях за Новый Донбасс, рассказали об участии в сражениях за населенный пункт. Их слова приводит РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Было огромное количество украинских инженерных заграждений – это противотанковые рвы, колючая проволока, проволочная путанка, ягоза. И зная об этом, мы начали соответствующую подготовку личного состава: на полигонах отрывали точные макеты инженерных заграждений, применяемых противником, и тренировали личный состав их преодолевать», — рассказал командир роты с позывным Август.

Ранее сообщалось, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины попали в окружение в юго-западной части Константиновки в Донецкой народной республике.

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