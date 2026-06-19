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20:31, 19 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о планах Киева на наемников из Молдавии

ТАСС: Киев планирует перевозить наемников из Молдавии поездом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев планирует перевозить иностранных наемников из Молдавии поездом. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Данная инициатива необходима киевскому режиму для увеличения трафика переброски живой силы и техники. Так, из Молдавии на Украину в пассажирских вагонах увеличится перевозка иностранных наемников», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в специально оборудованных грузовых вагонах также будет доставляться военная техника.

Ранее стало известно, что больше 500 колумбийских наемников Вооруженных сил Украины пропали без вести. Киев официально объявил пропавшими без вести 446 из них.

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