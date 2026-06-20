Неожиданный цвет стал трендом в одежде летом 2026 года

Who What Wear: Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность летом 2026 года

Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюэнсеров в 2026 году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear.

Блогеры и телезвезды все чаще делятся снимками, на которых позируют в нарядах с как минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовый с одеждой различных зеленых оттенков.

Кроме того, актуальным назвали комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем. Идеально к модному текущим летом цвету подойдут и пайетки, отмечают авторы материала. Особо смелым читателям редакторы рекомендуют присмотреться к сочетанию фиолетового и светло-лилового.

Ранее россиян призвали не сочетать майки-алкоголички с трениками.