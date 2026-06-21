Губернатор Севастополя отреагировал на атаку на Керченский полуостров

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования близким жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров. Свое заявление он опубликовал в мессенджере «Макс».
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших и всем крымчанам. Севастополь скорбит вместе с вами. Это наша общая боль», — подчеркнул губернатор.
Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что Севастополь готов оказать любую необходимую помощь.
Ранее на Керченской переправе паром «Панагия» был атакован беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в результате атаки произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.