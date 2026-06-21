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10:21, 21 июня 2026Россия

Губернатор Севастополя отреагировал на атаку на Керченский полуостров

Губернатор Севастополя Развожаев выразил соболезнования близким жертв атаки ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования близким жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров. Свое заявление он опубликовал в мессенджере «Макс».

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших и всем крымчанам. Севастополь скорбит вместе с вами. Это наша общая боль», — подчеркнул губернатор.

Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что Севастополь готов оказать любую необходимую помощь.

Ранее на Керченской переправе паром «Панагия» был атакован беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в результате атаки произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.

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