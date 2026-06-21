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08:18, 21 июня 2026Экономика

Маск придумал способ защититься от дефляции

Илон Маск предложил Белому дому напрямую выплачивать деньги населению из казначейства
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Илон Маск. Фото: TINGSHU WANG / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой направлять гражданам средства напрямую из государственной казны. Об этом сообщает ТАСС,

По его мнению, инфляция не представляет угрозы при условии, что рост объемов производства товаров и услуг будет опережать увеличение денежной массы. Маск связал это с развитием искусственного интеллекта и внедрением роботизированных систем.

При этом он предсказал, что в будущем экономика столкнется с серьезной проблемой дефляции, борьба с которой станет одной из главных задач.

Ранее Росстат зафиксировал дефляцию в размере 0,02 процента, что стало лучшим результатом для этой недели года за всю историю наблюдений. С начала года цены выросли на 3,15 процента.

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