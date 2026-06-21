Применение легкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль» сняли на видео

Опубликованы кадры применения легкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль»

В сети появились кадры применения легкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль» в Полтавской области. Их распространил Telegram-канал «Медведь».

В публикации уточняется, что это дешевая и компактная ракета воздушного базирования с дальностью до 500 километров. Она предназначена для запуска с ударных дронов «Иноходец», а в перспективе — с вертолетов Ми-28НМ.

Среди основных преимуществ — низкая стоимость, высокая скорость и маневренность. Подчеркивается, что использование «Бандероли» с «Иноходцем» позволяет наносить удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал кадры боевой работы российских пограничников. На видео запечатлено огневое поражение бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ).