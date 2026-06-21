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12:42, 21 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности нападения на торговый центр в Краснодаре

РЕН ТВ: У нападавшего на ТЦ в Краснодаре могло быть восемь ножей и пять взрывных устройств
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал «Следком»

У нападавшего на торговый центр (ТЦ) в Краснодаре при себе могло быть восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств (СВУ). Подробности нападения раскрыли в РЕН ТВ.

Днем 20 июня посетитель ТЦ взорвал мощное самодельное взрывное устройство, которое, по словам очевидцев, было начинено гвоздями, после чего бросился на людей с мачете.

По данным издания, девятнадцатилетний Григорий зашел в здание через ресторан. Он заказал еду, после чего переоделся в туалете в общем зале. После взрыва он поднялся по эскалатору на второй этаж и ударил проходившую мимо женщину мачете по голове. На третьем этаже нападавший бросил пиротехнику в сторону «Города детей». После хлопка в детском центре загорелась мебель.

В ходе допроса в управлении Следственного комитета по региону он заявил, что раскаивается в содеянном. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая, а также экспертиза холодного оружия.

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