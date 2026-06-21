В России возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на Керченский полуостров

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что 21 июня вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди населения есть жертвы и раненые. Информация о количестве пострадавших уточняется.

СК устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что удар украинского дрона по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе был прицельным. По ее словам, Украина вынуждает Россию ответить на атаку.