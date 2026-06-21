Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 21 июня 2026Силовые структуры

В России возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на Керченский полуостров

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров
Алина Черненко

Фото: Yakov Oskanov / Shutterstock / Fotodom

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что 21 июня вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди населения есть жертвы и раненые. Информация о количестве пострадавших уточняется.

СК устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что удар украинского дрона по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе был прицельным. По ее словам, Украина вынуждает Россию ответить на атаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия взялась за логистику ВСУ. Удары наносятся по мостам, железнодорожным станциям и промышленным объектам

    США сообщили о прогрессе в переговорах с Ираном

    Французский пенсионер на радостях от «свержения Макрона» открыл огонь по жандармам

    США и Иран достигли одной из договоренностей по урану

    Перед Крымским мостом скопилась очередь из сотен автомобилей

    В России возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на Керченский полуостров

    Обезвредивший преступника в торговом центре Краснодара получит премию Кеосаяна

    Российский город обесточило после атаки дронов ВСУ

    Появились подробности о последствиях повреждения электросетей в Крыму

    Шансы Месси забить в матче с Австрией оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok