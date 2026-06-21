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12:12, 21 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по парому на Керченской переправе

Депутат Журова допустила прицельный удар ВСУ по парому на Керченской переправе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Удар украинского дрона по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе был прицельным, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат заявила в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что это абсолютно прицельная история, чтобы сорвать сезон в Крыму. Они как будто хотят бить именно по мирным, потому что поняли, что мы иначе реагируем, чем на атаки по военным объектам», — прокомментировала Журова.

По словам депутата, Украина вынуждает Россию ответить на атаку, ударив по мирным.

«Мы будем отвечать. Но мы не будем бить по мирным. А такое ощущение, что они вынуждают нас ответить именно так. Но мы этого никогда не сделаем», — заключила она.

Ранее стало известно, что четыре человека стали жертвами налета украинских беспилотников на Керченский полуостров, еще 28 получили ранения. О последствиях удара рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. На месте сейчас работают профильные службы.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов ударил по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе.

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