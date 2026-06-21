В Севастополе обезвредили упавший на дом беспилотник

Развожаев: Беспилотник, упавший на дом в Севастополе, обезвредили

Украинский беспилотник, упавший на дом в Севастополе, был обезврежен, после чего люди возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

«Пиротехники МЧС оперативно произвели обезвреживание боевой части вражеского БПЛА», — сообщил губернатор.

По словам Развожаева, жители дома возвращаются в свои квартиры, в то время как дрон вывозят на полигон для уничтожения.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя. В результате инцидента никто не пострадал.