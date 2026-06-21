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11:56, 21 июня 2026Россия

В Севастополе обезвредили упавший на дом беспилотник

Развожаев: Беспилотник, упавший на дом в Севастополе, обезвредили
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Украинский беспилотник, упавший на дом в Севастополе, был обезврежен, после чего люди возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

«Пиротехники МЧС оперативно произвели обезвреживание боевой части вражеского БПЛА», — сообщил губернатор.

По словам Развожаева, жители дома возвращаются в свои квартиры, в то время как дрон вывозят на полигон для уничтожения.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя. В результате инцидента никто не пострадал.

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