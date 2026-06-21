Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 21 июня 2026Россия

Беспилотник ВСУ упал на крышу дома в центре Севастополя

Развожаев: БПЛА ВСУ упал на крышу жилого дома в Севастополе, никто не пострадал
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя, никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города. Никто не пострадал. Беспилотник предварительно был с полным боезарядом, написал чиновник.

Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что четыре человека стали жертвами налета украинских беспилотников на Керченский полуостров, еще 28 получили ранения. Один из дронов ударил по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе.

По данным оперштаба, с 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно не будут осуществляться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма сообщил о жертвах, почти 30 человек ранены. Что известно?

    14 человек оказались в больницах после атаки ВСУ на Крым

    Дибров разбил лицо во время вечеринки в Москве

    Звезде «Места встречи изменить нельзя» присвоили звание народного артиста

    Great Wall Motor объявил в России цены на пикап Poer с «механикой»

    Беспилотник ВСУ упал на крышу дома в центре Севастополя

    Раскрыто число пострадавших от нападения мужчины на лагерь в Туве детей

    Победа Бразилии принесла россиянину более 400 миллионов рублей

    Россиянка сделала операцию на груди и оказалась в реанимации с тромбом в легких

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok