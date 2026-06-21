Беспилотник ВСУ упал на крышу дома в центре Севастополя

Развожаев: БПЛА ВСУ упал на крышу жилого дома в Севастополе, никто не пострадал

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя, никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города. Никто не пострадал. Беспилотник предварительно был с полным боезарядом, написал чиновник.

Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что четыре человека стали жертвами налета украинских беспилотников на Керченский полуостров, еще 28 получили ранения. Один из дронов ударил по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе.

По данным оперштаба, с 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно не будут осуществляться.