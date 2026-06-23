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Из жизни
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21:02, 23 июня 2026Из жизни

85-летний мужчина с сигарой в зубах устроил ночные гонки на скорости 180 километров в час

В США 85-летний мужчина устроил уличные гонки на скорости 180 километров в час
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

В США арестовали 85-летнего жителя штата Флорида, который устроил ночные гонки с сигарой в зубах. Об этом сообщает New York Post.

Уильямса Босворта задержали в городе Лисберг ночью 12 июня. Пожилой мужчина на спортивном автомобиле Nissan 350Z гонялся с другим водителем на Chevrolet Corvette. Скорость машины Босворта составляла почти 180 километров в час, а его соперник ехал быстрее 200 километров в час. При этом скоростной режим на дороге запрещал разгоняться быстрее 70 километров в час.

На вопрос патрульного, почему он ехал так быстро в черте города, Босворт ответил, что пытался оторваться от Chevrolet Corvette, который якобы хотел его подрезать. «Послушайте, мистер Босворт, я не вчера родился. Я знаю, как выглядят уличные гонки. Вы, ребята, именно их тут и устроили», — ответил на эти оправдания сотрудник полиции.

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Американец отрицал вину и в итоге был арестован. Водителем Chevrolet Corvette оказался 57-летний Филип Синьорино. Его патрульные задержали через некоторое время после Босворта. По законам Флориды, превышение скорости на 80 километров в час, а также движение со скоростью более 160 километров в час считаются не нарушением ПДД, а уголовным преступлением. Нарушителей могут крупно оштрафовать, лишить прав или отправить в тюрьму.

В декабре 2025 года сообщалось, что в США арестовали жительницу штата Алабама, которая украла из магазина 28 бутылок вина и попыталась скрыться на автомобиле. Скорость ее машины достигала 190 километров в час.

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