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13:36, 23 июня 2026Ценности

Александра Бортич показала фото сына в честь его дня рождения

Российская актриса Александра Бортич показала фото сына в честь его шестилетия
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bortich

Российская актриса Александра Бортич показала фото сына Александра в честь его дня рождения. Снимки были опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя знаменитость разместила кадры, сделанные на шестилетие наследника. На них мальчик был запечатлен в голубой пижаме, окруженный шарами и цветной мишурой.

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При этом Александр распаковывал многочисленные подарки. «В этом году горжусь собой без лишней скромности», — подписала Бортич.

В мае Александра Бортич показала изменившуюся внешность со словами «не хотела пугать». Знаменитость предстала перед камерой в рубашке с черно-белым принтом.

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