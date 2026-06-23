Александра Бортич показала фото сына в честь его дня рождения

Российская актриса Александра Бортич показала фото сына в честь его шестилетия

Российская актриса Александра Бортич показала фото сына Александра в честь его дня рождения. Снимки были опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя знаменитость разместила кадры, сделанные на шестилетие наследника. На них мальчик был запечатлен в голубой пижаме, окруженный шарами и цветной мишурой.

При этом Александр распаковывал многочисленные подарки. «В этом году горжусь собой без лишней скромности», — подписала Бортич.

В мае Александра Бортич показала изменившуюся внешность со словами «не хотела пугать». Знаменитость предстала перед камерой в рубашке с черно-белым принтом.